Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Il 2022 sarà un anno fenomenale per il Marvel Cinematic Universe anche sotto il punto di vista delle Serie TV. Moon Knight prenderà il via a marzo su Disney+ e successivamente debutterà anche She-Hulk. La nuova serie TV, che vede protagonista Tatiana Maslany nel ruolo dell'avvocato/supereroe sarà diretta da Kat Coiro.

La regista ha recentemente parlato di come ha ottenuto il lavoro:

"Sono una grande fan del MCU, e in realtà ero una grande fan dei fumetti di She-Hulk, quindi quando ho sentito che stavano realizzando uno show sono andata e mi sono presentata come la persona che avrebbe portato questa storia alla vita. È stato un processo incredibile e coinvolgente. La Marvel è uno degli ambienti più collaborativi al mondo. Il processo consisteva nell'assicurarsi che avessimo la stessa mentalità e le stesse idee. Non c'è qualcuno che prevale su qualcun altro. Si tratta di dare vita a queste storie. È stato un lungo processo ma è molto più facile quando sei davvero appassionato del materiale, e io lo sono".

Come previsto, Coiro non ha potuto aprirsi su ciò che lo spettacolo ha in serbo:

"Non posso dire molto sullo spettacolo, ma ne sono davvero felice. Parte di ciò che apprezzo del MCU è che è un universo in continua espansione. È quasi come un essere organico che risponde a ciò che sta accadendo nella cultura e ascolta davvero i suoi fan. Dirò che penso che ci sia una vera connessione con le persone che amano l'MCU e ascoltano ciò che vogliono, spero che i fan siano soddisfatti".

Al momento non si hanno ancora notizie riguardo la data di debutto di She-Hulk.

Fonte: Comic Book