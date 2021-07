She-Hulk: l’inedita Serie TV Disney+ Romperà la Quarta Parete

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Creata da Stan Lee e dall’artista John Buscema, She-Hulk tra le pagine dei fumetti Marvel è l’alter ego di Jennifer Walters, cugina di Bruce Banner, e ha fatto il suo debutto sui fumetti nel 1980. Quando la ragazza viene colpita da uno sparo, suo cugino le fornisce una trasfusione di sangue facendola trasformare in una creatura verde simile a Hulk.

La serie TV viene descritta come uno show in stile comedy ambientata nel mondo degli avvocati. Recentemente è uscita una novità su come sarà struttura la narrazione, dove la protagonista Jennifer, l'attrice canadese Tatiana Maslany, in più di un'occasione, sarà al centro di scene in cui si assisterà alla rottura della quarta parete e parlerà direttamente agli spettatori. La protagonista inoltre si presenterà come consapevole di essere un personaggio che fa parte del Marvel Cinematic Universe. Questo approccio narrativo è simile a quello usato nella storia a fumetti intitolata The Sensational She-Hulk di John Byrne, in cui l'eroina scherza su alcuni aspetti dei Marvel Comics.

Al momento però non è noto se ci sarà una spiegazione della trama per la rottura della quarta parete, o se le interazioni con il pubblico rimarranno inspiegabili come ha fatto Deadpool nelle sue avventure sullo schermo nel film Deadpool del 2016 e il suo sequel del 2018.

Jessica Gao sarà la showrunner di She-Hulk mentre alla regia ci saranno anche Kat Coiro e Anu Valia. Nel cast inoltre ci saranno Jameela Jamil, Tim Roth, Ginger Gonzaga, Renee Elise Goldsberry e Mark Ruffalo.

La serie TV sarà rilasciata nel 2022 su Disney+.

Fonte: Comic Book