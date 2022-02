Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo averlo visto in What If...?, Howard il Papero potrebbe tornare nel MCU in She-Hulk - che, come sappiamo, vedrà Tatiana Maslany nei panni della protagonista Jennifer Walters/She-Hulk.

Un tempo nominato come uno dei personaggi più strani della Marvel, Howard il Papero è stato creato dallo scrittore Steve Gerber e dall'artista Val Mayerik nel 1973. Lucasfilm e la produttrice Gloria Katz hanno portato sul grande schermo l'anatra antropomorfa intrappolata in un mondo umano nel 1986, ma l'adattamento live-action è stato un disastro ed è spesso considerato uno dei peggiori film mai realizzati. Tuttavia, Howard il Papero è stato presentato all'MCU nella scena post-credit di Guardiani della Galassia come oggetto della raccolta del Collezionista, e fa brevi cameo in Guardiani della Galassia Vol. 2 e Avengers: Endgame. Poi, come le sue origini nel fumetto, ha sposato Darcy Lewis nel settimo episodio di What If...?.

Nel frattempo sono trapelate notizie che vedono questo personaggio tornare nell'MCU - sempre in versione live-action. Un fan attento ha notato che la Disney annunciava il ritorno di Howard in She-Hulk su Picsou Magazine, una rivista francese con licenza ufficiale, e ha riportato la scoperta su Twitter.

This is from the March/April issue of the scrooge mcduck magazine in France, a magazine whose content has to be approved by US Disney Mothership... Hinting that Howard will be in She-hulk?? What???#Marvel #shehulk pic.twitter.com/eK4MPqe12p — Eris,Titular Goddess (@tuttiquantinoob) February 15, 2022

"Un futuro palmato? Howard il Papero sembra rientrare nei piani della Marvel: nella serie What If...? si è sposato con Darcy Lewis...Il Papero, eletto nel 2009 come uno dei personaggi più strani della Marvel della rivista Time, ha un promettente e luminoso futuro? In ogni caso, la serie She-Hulk, che arriverà quest'anno su Disney+, potrebbe riservare alcune sorprese! Questo dovrebbe deliziare gli amanti di questo turbolento papero, determinato a fare ciò che vuole".

Nonostante l'assurda premessa, la sua apparizione in She-Hulk non sarebbe così casuale come sembra: Howard e Jennifer Walters sono infatti già apparsi insieme nei crossover. Negli anni '80, Howard è apparso in Sensational She-Hulk #14, e poiché nei fumetti appare spesso come investigatore privato, lui e Jennifer si incrociano durante la sua carriera di avvocato. Inoltre, Avengers: Endgame ha già stabilito le basi per la presenza di Howard il Papero sulla Terra con un rapido cameo tra i Ravagers. Sebbene non vi sia alcuna garanzia che Howard sia rimasto sulla Terra dopo la battaglia dei Vendicatori contro l'esercito di Thanos, questo seguirebbe anche il classico slogan del fumetto di Howard, "Intrappolato in un mondo che non ha mai creato".

Finora, non c'è stata alcuna conferma ufficiale sul ritorno di Howard al di fuori di questo piccolo estratto, ma considerando che la rivista è una licenza ufficiale Disney, sembra molto probabile.

Fonte: Screen Rant