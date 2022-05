Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La Disney potrebbe avere rivelato per errore la data di uscita di She-Hulk: l'account Twitter Streamr ha notato che nel sito di Disney Regno Unito - dove sono elencati gli spettacoli disponibili e in arrivo sulla piattaforma - si parla anche dell'inedita serie TV Marvel, che secondo quanto affermato sul sito web dovrebbe essere rilasciata il 17 agosto.

Questa data, in effetti, potrebbe avere senso: Ms. Marvel si sta avvicinando sempre di più al suo debutto, e lo speciale natalizio de I Guardiani della Galassia è previsto per fine anno. Il rilascio di She-Hulk a fine estate mantiene la continuità dei prodotti Marvel su Disney+, evitando divari eccessivi tra uno spettacolo e l'altro.

Dopo Ms. Marvel arriva Thor: Love and Thunder, dopodiché la serie TV con Tatiana Maslany. Successivamente, Black Pather: Wakanda Forever e infine lo speciale de I Guardiani della Galassia. Tutto sembra scorrere in modo uniforme, e la strategia di rilascio per il 2022 è diventata ancora più chiara.

Ovviamente, lo screen di cui sopra è stato immediatamente cancellato dal sito del Regno Unito. Non resta che attendere la conferma o la smentita da parte di Disney+!

Fonte: Comic Book