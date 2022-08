Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Jessica Gao, sceneggiatrice di She-Hulk: Attorney at Law e Tatiana Maslany, volto della protagonista della serie TV, hanno svelato un importante cambiamento che la serie TV Disney+ apporterà a Titania, uno dei principali villain.

Maslany ha dichiarato che Titania sarà un’influencer dei social media, nonché “l’antitesi di Jen”; la stessa showrunner ha rivelato che l'antagonista è “ossessionata da She-Hulk” e che è il suo punto dolente. Questo aspetto del personaggio, aprirà a una serie di nuove e interessanti strade.

Già in passato Jameela Jamil aveva affermato che la versione televisiva di Titania sarebbe stata differente da quella dei fumetti:

"La storia di Titania è una delle più belle del MCU, ma stiamo raccontando una sua nuova versione, nuova di zecca, in accordo con Jessica Gao. É molto moderna, fresca, sciocca e divertente, ma sempre con un filo conduttore di insicurezza, che la lega a She-Hulk. Penso che non abbia mai bisogno di utilizzare la forza, potrebbe semplicemente infastidirti fino allo sfinimento. E penso che sia un superpotere che non abbiamo mai utilizzato abbastanza".