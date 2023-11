Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Il Grishaverse, l'universo narrativo creato da Leigh Bardugo, non avrà ulteriori sviluppi su Netflix: la piattaforma di streaming ha infatti deciso di non proseguire con nuove stagioni di Shadow and Bone.

Secondo quanto riportato, la recente interruzione del lavoro dovuta agli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA potrebbe aver influenzato questa decisione, unitamente a considerazioni sul rapporto costi/benefici.

In compenso, lo showrunner Eric Heisserer ha dichiarato che sta sviluppando uno spin-off di Six of Crows, romanzo ambientato due anni dopo Ruin and Rising (il terzo libro di Tenebre e Ossa). I personaggi principali hanno avuto ruoli importanti nel primo capitolo di Shadow and Bone, nonostante non abbiano avuto un ruolo decisivo nella trilogia del libro iniziale. Ciò imposta perfettamente il franchise per avere un intero spettacolo che ruota attorno ad essi.

La serie madre, basata sui libri di Leigh Bardugo, è uscita nel 2021 con la sua prima stagione, seguita dalla seconda a marzo 2023 - e che ha ottenuto un grande successo raggiungendo rapidamente le prime posizioni nelle classifiche di Netflix. Nonostante l'accoglienza positiva e l'affetto del pubblico, lo spettacolo non proseguirà ulteriormente.

Fonte: Comic Book