Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Tenebre e Ossa è da poco tornata su Netflix con la seconda stagione, continuando la storia della trilogia di romanzi più venduti dell'autore Leigh Bardugo. La serie TV è stata un successo per la piattaforma, tanto che il team creativo sta già sviluppando uno spin-off per il gigante dello streaming, nella speranza di lanciare un secondo spettacolo del Grishaverse.

Lo showrunner della serie madre Eric Heisserer ha infatti recentemente dichiarato che sta sviluppando una serie spin-off di Six of Crows, romanzo ambientato due anni dopo Ruin and Rising (il terzo libro di Tenebre e Ossa). I personaggi principali hanno avuto ruoli importanti nella prima stagione di Tenebre e Ossa, nonostante non abbiano avuto un ruolo decisivo nella trilogia del libro iniziale. Ciò imposta perfettamente il franchise per avere un intero spettacolo che ruota attorno ad essi.

Secondo Heisserer, le sceneggiature sono già state scritte e un buon riscontro della seconda stagione della serie madre probabilmente vedrebbe Netflix dare il via libera allo spin-off:

"Uno dei motivi, non tutti, per cui ho avuto il privilegio di lavorare con Daegan Fryklind come co-showrunner nella seconda stagione è che ero impegnato con la writer's room di Six of Crows. Siamo pronti a lanciarlo. Le sceneggiature di otto episodi sono fenomenali e sono davvero orgoglioso della mia squadra".

La seconda stagione di Tenebre e Ossa è disponibile in streaming su Netflix.