Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Dopo averne condiviso un breve teaser, Netflix annuncia che la seconda stagione di Tenebre e Ossa sarà presentata in anteprima il 16 marzo.

Insieme all'annuncio della data di debutto, il gigante dello streaming ha condiviso alcune immagini in anteprima del prossimo capitolo della serie TV fantasy.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Secondo la sinossi ufficiale della seconda stagione, "Alina Starkov è in fuga. Un faro di speranza per alcuni e una sospetta traditrice per altri, è determinata a salvare Ravka dalla rovina. Ma il Generale Kirigan è tornato per finire ciò che aveva iniziato. Sostenuto da un nuovo terrificante esercito di mostri ombra apparentemente indistruttibili e da nuove e temibili reclute Grisha, Kirigan è più pericoloso che mai. Per avere una possibilità di combattere contro di lui, Alina e Mal radunano i loro nuovi potenti alleati e iniziano un viaggio attraverso il continente alla ricerca di due creature mitiche che amplificheranno i suoi poteri. Tornati a Ketterdam, i Corvi devono stringere nuove alleanze mentre combattono con vecchi rivali e rancori ancora più antichi che minacciano le loro vite. Quando si presenta la possibilità di un colpo mortale, i Corvi si ritroveranno ancora una volta in rotta di collisione con il leggendario Sun Summoner".

Fonte: Deadline