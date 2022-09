Scritto da: Maria Anna Cappelleri - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Tra le varie cartucce da sparare all'evento del 24 settembre di Netflix, TUDUM, non poteva di certo mancare Shadow and Bone.

Un teaser trailer che ci permette di dare un primo sguardo alla seconda attesissima stagione della serie fantasy tratta dalla serie di romanzi di Leigh Bardugo.

In questo breve video, vediamo innanzitutto una Alina più consapevole di chi è, di ciò che rappresenta e del suo potere. Inoltre vengono introdotti i due nuovi personaggi che entreranno a far parte della serie a partire dalla nuova stagione: Nikolai Lantsov (Patrick Gibson - The OA), principe di Ravka, città natale della protagonista; e Wylan Van Eck, interpretato da Jack Wolfe (già visto in The Witcher).

Non resta che godersi il video pubblicato!

Fonte: Screen Rant