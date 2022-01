Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Dopo la prima stagione terminata la scorsa estate, la produzione della serie TV fantasy Shadow and Bone è pronta per tornare al lavoro con i piani degli autori per la seconda stagione.

Il popolare show, basato sui romanzi Grishaverse tra i più venduti al mondo di Leigh Bardugo, avrà nel cast volti nuovi per questo secondo capitolo. Netflix infatti ha annunciato quattro nuove aggiunte, tra cui la star del film Mortal Kombat del 2021 Lewis Tan, che interpreta il ruolo di Tolya Yul-Bataar. Inoltre, Anna Leong Brophy interpreterà Tamar Kir-Bataar, Patrick Gibson sarà Nikolai Lantsov e Jack Wolfe interpreterà Wylan Hendriks.

Oltre ai nuovi componenti del cast, il colosso dello streaming sta anche promuovendo tre attori principali della prima stagione. Danielle Galligan, Daisy Head e Calahan Skogman avranno tutti un ruolo in rilievo nella nuova stagione. Completano il cast i personaggi protagonisti della storia quali Jessie Mei Li come Alina Starkov, Archie Renaux come Malyen Oretsev, Freddy Carter come Kaz Brekker, Amita Suman come Inej, Kit Young come Jesper Fahey.

La prima stagione di Shadow and Bones è disponibile su Netflix. Vi invitiamo a leggere la nostra recensione!

Fonte: Comic Book