Scritto da: Simone Sagona - Data di pubblicazione: 07 giugno 2021

Finalmente ne abbiamo la conferma (non che avessimo particolari dubbi al riguardo): la seconda stagione di Shadow and Bone - serie TV Netflix nota in Italia come Tenebre e Ossa - ci sarà!

Dopo il suo debutto avvenuto lo scorso aprile, la società di streaming era stranamente in taciturna riguardo il futuro dello show. Quest'oggi ha però rotto il silenzio pubblicando un simpatico video annuncio con gran parte del cast...e Milo!

Di seguito il tweet in questione:

Thank the Saints! Shadow and Bone has been renewed for a second season. ☀️ @shadowandbone_ pic.twitter.com/clsLKx5zSJ — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 7, 2021

Basata su due serie di libri di Leigh Bardugo (la trilogia di Shadow and Bone e Six of Crows e il sequel Crooked Kingdom), Tenebre e Ossa è ambientata in un mondo immaginario, nel regno di Ravka, diviso a metà da un'immensa coltre oscura abitata da mostri, detta "Faglia".

Nel cast della prima stagione troviamo Jessie Mei Li e Archie Renaux (interpreti dei due principali protagonisti, Alina e Mal). Presenti anche Freddy Carter (Kaz), Amita Suman (Inej), Kit Young (Jesper) e Ben Barnes (il Generale Kirigan), volto noto di Westworld.

Se non avete ancora visto la prima stagione, o semplicemente voleste una seconda opinione al riguardo, vi proponiamo la nostra recensione senza spoiler.

Per tutti gli ultimi aggiornamenti su Shadow and Bone, vi rimandiamo invece alla sezione dedicata.