Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 48 minuti fa

Baba Voss (Jason Momoa) ha combattuto la sua ultima battaglia dopo che Apple TV+ ha rivelato che la terza stagione di See sarebbe stata l'ultima.

Lo spettacolo è ambientato in un futuro brutale e primitivo, centinaia di anni dopo che l'umanità ha perso la capacità di vedere. Nella terza stagione, è passato quasi un anno da quando Baba Voss (Momoa) ha sconfitto Edo (Dave Bautista) e ha detto addio alla sua famiglia per vivere nella foresta. Ma quando uno scienziato sviluppa una nuova e devastante forma di armamento che minaccia il futuro dell'umanità, Baba torna a Paya per proteggere ancora una volta la sua tribù.

Oltre a Momoa, la terza stagione vedrà nel cast anche Sylvia Hoeks, Hera Hilmar, Christian Camargo, Archie Madekwe, Nesta Cooper, Tom Mison, Olivia Cheng, Eden Epstein, Michael Raymond-James, David Hewlett e Trieste Kelly Dunn.

"Siamo entusiasti di condividere questo epico capitolo finale di See, che offre tutto il dramma intenso, l'azione avvincente e le sentite emozioni che i fan si aspettano, oltre a quella che pensiamo sia una conclusione profondamente soddisfacente per la nostra storia", ha affermato Jonathan Tropper, sceneggiatore di See. "Lo spettacolo è stato un monumentale lavoro d'amore per tutti i soggetti coinvolti e siamo eternamente grati per il modo in cui See è stato accolto dagli spettatori di tutto il mondo".

La serie drammatica post-apocalittica tornerà su Apple TV+ per la sua terza e ultima stagione il 26 agosto.

Fonte: Deadline