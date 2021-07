Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Dopo aver annunciato il rinnovo per una terza stagione della serie TV See con protagonista Jason Mamoa (Aquaman), AppleTV+ ha rilasciato un nuovo trailer della seconda stagione dello show statunitense di fantascienza.

L'attore e modello hawaiano, che interpreta Baba Voss, combatterà contro l'attore ex wrestler Dave Bautista che farà il suo debutto nel secondo capitolo come il fratello del protagonista, Edo Voss.

Il nuovo video alimenta l'attesa verso lo scontro tra i due fratelli che sono diventati nemici, mostrando nel frattempo l'imminente guerra tra il Regno di Paya e la Repubblica Trivantiana. Inoltre il nuovo trailer mostra la storia di Baba Voss, dal ritorno alla sua terra natale e alla tribù d'origine, fino alla violenta storia tra lui ed Edo.

Creata e scritta da Steven Knight (Peaky Blinders), lo show è ambientato in un lontano futuro in cui l'umanità ha perso il senso della vista. Nella seconda stagione, Baba Voss lotterà per riunire la sua famiglia e allontanarsi dalla guerra e dalla politica che lo circondano, andando alla ricerca della figlia adottiva Haniwa (Nesta Cooper) rapita appunto dal fratello Edo.

La prima stagione di See è disponibile su AppleTV+, mentre la seconda farà il suo debutto il 27 agosto.

Di seguito il nuovo trailer:

Fonte: Comic Book