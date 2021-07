Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 11 giugno 2021

La serie TV drammatica post-apocalittica See, con protagonista l'attore hawaiano Jason Momoa (Aquaman), è attesa con la sua seconda stagione. In vista del debutto, Apple TV+ ha rinnovato la serie TV per una terza stagione.

L’ordine per un terzo capitolo è stato annunciato durante l'apparizione di Momoa al The Tonight Show. Apple, inoltre, ha rilasciato un teaser trailer della seconda stagione che introduce il nuovo componente del cast Dave Bautista (Blade Runner 2049) nei panni di Edo Voss, il fratello del protagonista Baba Voss. Il video mette in risalto altri nuovi volti quali: Eden Epstein, Tom Mison (Watchmen), Hoon Lee (Warrior), Olivia Cheng (Warrior), David Hewlett (The Shape of Water) e Tamara Tunie.

Creata da Steven Knight (Peaky Blinders) e girata da Francis Lawrence (Hunger Games), lo show è ambientato in un lontano futuro, dopo che un virus mortale ha decimato l’umanità. I sopravvissuti hanno perso la vista. Jason Momoa interpreta Baba Voss, padre di due gemelli nati secoli dopo con la capacità di vedere, che dovrà proteggere la sua tribù e i suoi figli da una regina potente che vuole annientarli. Alfre Woodard interpreta Paris, leader spirituale di Baba Voss. Sono presenti anche: Hera Hilmar come Maghra, Sylvia Hoeks come Queen Kane e Christian Carmago come Tamacti Jun. Nel cast e nella troupe della serie TV, molti collaboratori che hanno contribuito alla nascita di questa storia epica sono non vedenti o ipovedenti.

Nella seconda stagione Baba Voss sta facendo irruzione in un nuovo territorio, per affrontare un vecchio nemico, suo fratello.

Questa è la seconda volta consecutiva che AppleTV+ rinnova See in vista del debutto della stagione precedente. Le riprese della terza stagione attualmente in corso a Toronto (Canada). La serie TV è prodotta da Chernin Entertainment e Endeavour Content.

Il 27 agosto ci sarà il debutto della seconda stagione sulla piattaforma Apple TV+.

Fonte: Deadline