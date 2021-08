Scritto da: Valentina Biafore - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Un agosto così caldo non può che finire in bellezza con un arrivo interessante su Apple TV+: parliamo della seconda stagione di See, show con il Khal Drogo de Il Trono di Spade, Jason Momoa.

Prosegue dunque serie TV post-apocalittica, lanciata 1 novembre 2019 in concomitanza con il lancio della piattaforma streaming statunitense.

Quando esce la nuova stagione?

Apple TV+ ha ufficializzato l’uscita della seconda stagione della serie post-apocalittica See al 27 agosto. Ottime notizie per i fan di Jason Momoa che potranno gustarsi da quella data un ciclo di 8 nuovi episodi sulla piattaforma di Cupertino: la serie creata da Steven Knight (Peaky Binders e Taboo), sarà disponibile ogni venerdì con l’uscita di un nuovo episodio a settimana.

Le riprese di See 2 avevano preso il via lo scorso 3 febbraio, ma visto poi l’insorgere della pandemia da Covid-19 la produzione è stata costretta a interrompere le riprese per un lungo periodo di tempo.

Le notizie non sono terminate perché la serie ha già ricevuto il rinnovo per un terzo ciclo di episodi e le riprese sono già in corso a Toronto, in Canada.

Trama e anticipazioni

Ci troviamo sulla Terra in un futuro distopico, un terribile virus ha distrutto quasi del tutto la razza umana ad eccezione di pochi sopravvissuti rimasti ciechi (lo sappiamo, non sembra poi così distopico).

Questa condizione spinge gli ultimi umani rimasti ad adattarsi e sopravvivere, fino alla nascita di due gemelli dotati della vista: loro saranno l’unica speranza per l’umanità di risollevare il mondo e ridare la vista alla razza umana.

Nella seconda stagione, Baba Voss (Jason Momoa) farà di tutto per riunire la famiglia ed allontanarsi dalla guerra, ma nonostante questo distacco verrà sempre di più trascinato in profondità e, l’apparizione del fratello, sua nemesi, rappresenterà una seria minaccia per coloro che più ama.

Il trailer della nuova stagione

Di seguito, il trailer ufficiale di See 2, rilasciato il 29 luglio 2021 da Apple TV+.

Cast, attori e personaggi

Oltre al già citato Jason Momoa, che interpreta Baba Voss, guerriero e leader della tribù Alkenny, nonché padre dei gemelli in grado di vedere, fa il suo ingresso nel cast di See Dave Bautista (Guardiani della Galassia), che interpreta un ruolo contrapposto al protagonista.

Tra i veterani compaiono Alfre Woodard (Luke Cage, 12 Anni Schiavo) nei panni di Paris, sacerdotessa della tribù. Hera Hilmar porta in scena il ruolo di Maghra, moglie di Baba e madre dei gemelli, Sylvia Hoeks interpreta invece la leader militare Queen Kane. Per completare il cast dei veterani ritroviamo Christian Camargo (Penny Dreadful) nei panni Tamacti Jun, a capo dell’esercito di Queen Kane (Hoeks).

Tra i nuovi arrivati del cast compaiono Eden Epstein (Sweetbitter), David Hewlett (La Forma dell’Acqua), Tom Mison (Watchmen), Olivia Cheng, Hoon Lee (Warrior), e Tamara Tunie (Flight).

Dove vedere i nuovi episiodi

Trattandosi di una produzione originale Apple, dal 27 agosto, See 2 sarà visibile in streaming su Apple TV+.

Per chi non ricorda bene le ultime vicende, ci si può immergere nel binge-watching selvaggio visionando la prima stagione sempre sulla piattaforma di streaming di Cupertino.