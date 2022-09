Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Una nuova e insidiosa minaccia è in procinto di scatenarsi e, in assenza dei più grandi eroi della Terra, solo le competenze e l’esperienza della più abile spia mai apparsa sul pianeta potrà contrastarne l’ascesa.

Si è da poco tenuto all'Anaheim Convention Center l’atteso evento D23 Expo, che ha offerto a tutti i visitatori numerosi aggiornamenti, annunci e anteprime inerenti alle varie produzioni legate al marchio Disney.

Naturalmente non potevano mancare notizie relative ai prossimi progetti, cinematografici e televisivi, basati sugli amati fumetti della Casa delle Idee, e se da un lato sono stati rivelati nuovi dettagli sul secondo arco narrativo di Loki, dall’altro è stato rilasciato il primo trailer della serie Secret Invasion.

Lo show, che vedrà il ritorno di Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, seguirà l’ex direttore dello Shield impegnato ad affrontare la fazione aliena degli Skrull, che, grazie ai loro poteri da mutaforma, si sono infiltrati in ogni angolo del Globo.

Il video, oltre a mostrare il ritorno di alcuni volti noti del franchise, come Ben Mendelsohn, Cobie Smulders (How I Met Your Mother) e Don Cheadle (Black Monday), che daranno nuovamente il volto a Talos, Maria Hill e James Rhodes, offre un primo sguardo alle new entry, fra le quali Emilia Clarke (Il Trono di Spade) e Olivia Colman (The Crown).

Secret Invasion arriverà su Disney+ nel 2023.

Fonte: Deadline