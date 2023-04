Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 03 aprile 2023

A due mesi circa dal debutto continuano a trapelare dettagli sulla storia e sui personaggi di Secret Invasion. Dopo le nuove immagini, e il nuovo trailer ufficiale della serie TV con protagonista Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury, Emilia Clarke è intervenuta davanti ai microfoni parlando del suo personaggio: G'iah. La figlia di Talos - già apparsa in Captain Marvel del 2019 - è la ragazzina Skrull ormai cresciuta:

"G’iah è diventata più forte. Hai delle vibrazioni punk guardando questa ragazza, che ha avuto Talos come padre...Capite cosa intendo? Probabilmente il non sapere che avesse una figlia fino a questo momento dice molto sulla loro relazione. Lei non ha molta stima per gli umani. Tante persone le hanno promesso molte cose ma non si è avverato nulla, quindi c'è risentimento, ed è comprensibile. Prova emozioni diverse e vive valanghe di conflitti interiori dovuti alle circostanze. Col tempo capirete perché prova certi sentimenti".

Nel cast sono presenti inoltre Cobie Smulders (How I Met Your Mother), Don Cheadle (Black Monday), Emilia Clarke (Il Trono di Spade), Martin Freeman (Sherlock) e Olivia Colman (The Crown).

Secret Invasion debutterà su Disney+ il 21 giugno.

Fonte: Comic Book