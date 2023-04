Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 03 aprile 2023

Scott Pilgrim: The Anime è in fase di lavorazione presso gli Studi di Science SARU - responsabile di alcuni episodi dell''antologia Star Wars: Visions - in collaborazione con Netflix.

L’opera, tratta dal fumetto di Bryan Lee O’Malley e dal film del 2010 di Edgar Wright, sarà adattata per il piccolo schermo con il cast originale che tornerà a doppiare i propri personaggi. Tra questi c'è Chris Evans (Defending Jacob), che nella pellicola interpretava Lucas Lee, uno dei sette malvagi ex-ragazzi di Ramona Flowers.

Recentemente l’attore è ha fatto parte del Chicago Comic & Entertainment Expo, dove ha parlato della serie TV e del team:

"Il regista Edgar Wright e il creatore Bryan Lee O'Malley ci hanno detto: 'Stiamo facendo un cartone animato. Ci state?'. E tutti hanno risposto: 'Certo, sì, nessun problema. Non abbiamo nemmeno una domanda'. Abbiamo risposto così, senza nessuna esitazione. Tutti si sono buttati senza pensarci, quindi sono entusiasta di farlo".

Michael Cera (Twin Peaks) sarà nuovamente il protagonista Scott, insieme a Mary Elizabeth Winstead (Fargo) nel ruolo di Ramona Flowers, Satya Bhabha (Sense8) in quello di Matthew Patel. Inoltre saranno presenti Kieran Culkin, Anna Kendrick, Brie Larson, Alison Pill, Aubrey Plaza e Brandon Routh.

Scott Pilgrim vs. The World si rivelò un grande successo divenendo negli anni un film cult, conquistando anche numerose nomination e vari riconoscimenti, tra i quali due vittorie ai Satellite Awards nelle categorie Best Film - Musical or Comedy e Best Actor – Motion Picture Musical or Comedy.

Fonte: Comic Book