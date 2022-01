Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Una nuova produzione targata Netflix è in lavorazione per portare sulla piattaforma la nuova serie animata, adattamento del fumetto canadese, Scott Pilgrim.

Bryan Lee O'Malley, creatore della graphic novel originale da cui è tratto anche il noto film Scott Pilgrim vs. the World, sarà anche autore della sceneggiatura e produttore esecutivo dell'adattamento animato, assicurando assoluta fedeltà al soggetto. Mentre il regista del film del 2010 Edgar Wright sarà l'altro produttore esecutivo. In più lo studio Science Saru, responsabile di alcuni episodi dell''antologia Star Wars: Visions sarà coinvolto per la costruzione dello stile della serie animata.

La serie di fumetti è composta da sei volumi in bianco e nero pubblicati tra agosto 2004 e luglio 2010.In Italia, tutti i sei volumi sono stati editi da Rizzoli Lizard nel 2010. Nel 2017 sono uscite nuove ristampe a colori.

La trama parla di un ragazzo di ventitré anni come tanti, Scott Pilgrim. Scansafatiche, appassionato di videogiochi, che suona il basso in un gruppo musicale rock con i suoi amici ed è alla ricerca della ragazza giusta per lui. La sua tranquilla esistenza subisce però un brusco cambiamento nel momento in cui conosce Ramona Flowers, una misteriosa ragazza statunitense di cui si innamora a prima vista e, per continuare a frequentarla, dovrà affrontare e sconfiggere uno dopo l'altro i suoi sette malvagi ex-fidanzati.

Negli scorsi mesi il gioco Scott Pilgrim vs. the World: The Game è stato recuperato da Ubisoft e rilanciato su Nintendo Switch, PS4, Xbox One, PC, Googla Stadia e Amazon Luna ed è forse per questo motivo che il colosso dello streaming si è messo in moto per questa nuova produzione.

Fonte: The Hollywood Reporter