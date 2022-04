Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 9 ore fa

Dopo le prime immagini della seconda stagione di Russian Doll condivise da Netflix, oltre all'ultimo trailer, nuove foto sono state svelate dal colosso dello streaming.

Nella seconda stagione si vedranno Nadia (Natasha Lyonne) e Alan (Charlie Barnett) affrontare il proprio passato. Nelle nuove immagini sono presenti diversi personaggi della prima stagione e non solo. Oltre a Lyonne e Barnett infatti ci sono anche: Greta Lee, Rebecca Henderson e Chloë Sevigny. Inoltre le nuove aggiunte: Annie Murphy e Sharlto Copley.

Nella prossima stagione Nadia e Alan scopriranno un nuovissimo portale temporale sepolto nelle profondità dei tunnel che collegano insieme i quartieri di New York. Una versione della protagonista si trova al centro di una immagine, con il gigantesco medaglione d'oro che i fan della prima stagione ricorderanno come un cimelio di famiglia. Ai lati dell'inquadratura principale, le scale mobili si muovono come un dipinto di Escher, con varie forme di Nadia che lanciano un mix di sguardi consapevoli e confusi.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

La sinossi ufficiale dei nuovi episodi recita: "Ambientata quattro anni dopo che Nadia (Natasha Lyonne) e Alan (Charlie Barnett) sono fuggiti insieme dal ciclo temporale della mortalità, la seconda stagione continuerà ad esplorare tematiche esistenziali attraverso un obiettivo spesso umoristico e fantascientifico. Alla scoperta di un destino peggiore della morte senza fine, questa stagione vede Nadia e Alan scavare più a fondo nel loro passato attraverso un portale temporale inaspettato situato in uno dei luoghi più famosi di Manhattan, la metropolitana di New York City. All'inizio vivono tutto questo come un'avventura in continua espansione, ma presto dovranno cercare una via d'uscita".

I nuovi episodi di Russian Doll saranno disponibili dal 20 aprile su Netflix.

Fonte: Collider