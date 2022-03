Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Ambientata quattro anni dopo che Nadia (Natasha Lyonne) e Alan (Charlie Barnett) sono fuggiti insieme dal ciclo temporale della mortalità, la seconda stagione di Russian Doll continuerà a esplorare tematiche esistenziali attraverso un obiettivo spesso umoristico e fantascientifico.

Alla scoperta di un destino peggiore del fatale loop temporale, questa stagione vede Nadia e Alan scavare più a fondo nel loro passato attraverso un portale inaspettato situato in uno dei luoghi più famosi di Manhattan. All'inizio vivono questa come un'avventura intergenerazionale in continua espansione, che abbraccia un'era, ma presto scoprono che questo evento straordinario potrebbe essere più di quanto si aspettassero e, insieme, devono cercare una via d'uscita.

"È sicuramente una stagione sfrenata. È profonda, e totalmente fuori dal comune", ha spiegato Lyonne, che ha co-creato la serie. "Penso sinceramente che la gioia più grande sia guardarla con occhi nuovi per essere catturati dalla storia. Questa stagione sarà come leggere un libro in soffitta, lasciando che quel mondo ti porti in un viaggio fantastico. Ci siamo spinti tutti al limite di ciò che pensavamo di poter realizzare visivamente e attraverso la narrazione".

La prossima stagione avrà inoltre un nuovo personaggio interpretato da Annie Murphy, che sarà una misteriosa e inaspettata alleata di Nadia e che Lyonne vede come una "componente fondamentale e il cuore della stagione".

La seconda stagione di Russian Doll sarà rilasciata il 20 aprile su Netflix.

Fonte: Deadline