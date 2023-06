Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 4 ore fa

Con il suo umorismo inconfondibile, i tropi di fantascienza che sovvertono il genere e una colonna sonora memorabile, Russian Doll ha occupato un posto unico nel panorama televisivo. Molti sono rimasti sorpresi quando la serie TV di Netflix è stata rinnovata per una seconda stagione, e nei mesi successivi ci sono state speculazioni sulla possibilità di ulteriori stagioni.

Come ha recentemente rivelato la protagonista e produttrice esecutiva Natasha Lyonne, un ritorno nel mondo di Russian Doll è possibile, ma potrebbe essere più vicino a Fuoco Cammina con Me:

"Comincio a vedere Russian Doll sempre più come Fuoco Cammina con Me o a qualcosa di simile al viaggio di Twin Peaks, quindi puoi essere libero di fare un film quando vuoi, seguendo la tua linea temporale. La mia carriera è stata molto insolita e sono molto consapevole che questo è un momento speciale per me, di cui sono davvero grata. Quindi, voglio imparare a sviluppare un po' di rispetto per me stessa in questo contesto e giocare come fanno i grandi, seguendo i miei istinti e i miei interessi. Il mio compito è restare concentrata e lavorare sodo. È quello che faccio, lavoro molto e amo quello che faccio. Per esempio, Poker Face è veramente impegnativo. Devo memorizzare 60 pagine alla settimana, e in più ci sono tutti questi straordinari attori che vogliono fare un lavoro eccellente. Quindi devo aiutarli a trovare la giusta sintonia con il tono di Rian Johnson, perché se abbiamo un regista ospite o qualcosa del genere, vogliono fare un buon lavoro. È quasi come se fossi una sorta di guida, in un certo senso. E adoro questi impegni, ma penso di voler prendere qualche anno per me stessa, ora che finalmente posso, per capire davvero cosa voglio. Vedo che altre persone hanno la fiducia in sé stesse per farlo, mentre io per molti anni sono andata ovunque ci fosse un'opportunità, prendendo quello che potevo ed essendo grata di avere un lavoro. Quindi, adesso sto cercando di capire cosa significhi questa nuova fase della mia carriera".

Fonte: Comic Book