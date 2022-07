Riverdale 6x22: pubblicate Nuove Foto del Finale di Stagione

Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La sesta stagione di Riverdale si avvicina alla conclusione e mancano ormai pochi giorni alla messa in onda dell’ultimo episodio.

The CW ha pubblicato le foto di Chapter One Hundred and Seventeen: Night of the Comet, il finale di stagione dove - dopo lo scontro tra Archie e la sua banda e Percival Pickens - è probabile che gli abitanti di Riverdale dovranno affrontare il pericolo della fine del mondo.

Già con il promo e la sinossi dell’ultimo episodio rilasciati qualche giorno fa, abbiamo visto i vari personaggi della serie prepararsi al peggio, con l’incombere della Cometa di Bailey che potrebbe portare a grossi cambiamenti per la prossima stagione.

Premi sull'immagine per ingrandirla.

Chapter one Hundred and Seventeen: Night of the Comet andrà in onda il 31 luglio su The CW, mentre le prime 5 stagioni di Riverdale sono disponibili su Netflix.

Fonte: Comic Book