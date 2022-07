Riverdale 6x22: svelata la Sinossi del Finale di Stagione

Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Per tutta la stagione di Riverdale, Archie e la sua banda hanno dovuto affrontare una minaccia senza precedenti: Percival Pickens (Chris O’Shea), un essere malvagio che ha portato Riverdale in una situazione di pericolo di dimensioni apocalittiche. Dopo le numerose vicissitudini della stagione, ora tutto si è ridotto al grande scontro finale.

Al tal proposito è stata pubblicata la sinossi ufficiale di Chapter One Hundred and Seventeen: Night of the Comet, finale di stagione: “Archie (KJ Apa) e la banda si uniscono per salvare Riverdale dalla più grande minaccia che la città abbia mai affrontato. Nel cast anche Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Mädchen Amick, Casey Cott, Vanessa Morgan, Charles Melton, Erinn Westbrook e Drew Ray Tanner. Gabriel Correa ha diretto l'episodio scritto da Roberto Aguirre-Sacasa e Aaron Allen".

La sinossi non è chiara e non si sa con certezza cosa aspettarsi dall’epilogo. Tuttavia, lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa ha anticipato che la conclusione del capitolo avverrà con un “grande colpo di scena”, considerando che la prossima settima stagione di Riverdale sarà l’ultima:

"Quando siamo stati rinnovati per la stagione 7, anche se all'epoca non ci era stato detto che sarebbe stata l’ultima, credo che tutti noi sentissimo che avrebbe potuto esserla", ha dichiarato Aguirre-Sacasa. “Quando io e il presidente di The CW Mark ne abbiamo parlato è stato un momento agrodolce. Detto questo, siamo molto orgogliosi del percorso che abbiamo fatto e la chiamata è arrivata mentre stavamo lavorando all'ultimo episodio della sesta stagione. Stavamo discutendo su quali sarebbero state le battute finali di quell'episodio, ed eravamo indecisi tra un'esplosione di tensione e un finale più tranquillo. E questo ci ha decisamente incoraggiato a puntare sul grande swing per la settima stagione. È davvero emozionante".

Sulla chiusura della serie Mark Pedowitz ha affermato:

"Abbiamo avuto una lunga conversazione con Roberto, che è entusiasta di questa notizia. E tratteremo la serie nel modo che merita. È stata una star iconica della cultura pop e vogliamo assicurarci che se ne vada nel modo giusto, e questa è la decisione. Credo che abbiano deciso che sette anni siano la durata giusta, e noi vogliamo fare la cosa giusta. È una cosa personale. Come fan, voglio fare ciò che è giusto per lo show".

Le prime 5 stagioni di Riverdale sono disponibili su Netflix, mentre la messa in onda degli ultimi due episodi è prevista rispettivamente per domenica 24 e domenica 31 luglio su The CW.

Fonte: Comic Book