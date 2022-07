Scritto da: Mattia Bergamo - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Dopo la messa in onda di Chapter One Hundred and Sixteen: The Stand, resta soltanto un episodio prima della conclusione della sesta stagione di Riverdale.

La scorsa puntata si è rivelata una delle più sfrenate della serie, con Archie e i suoi amici che hanno unito le loro forze per combattere Percival Pickens. Tuttavia, c’è ancora una minaccia che incombe in città. The CW ha pubblicato un’anteprima di Chapter one Hundred and Seventeen: Night of the Comet, il finale di stagione dove gli abitanti di Riverdale dovranno affrontare il pericolo della fine del mondo.

Nell’anteprima si vedono i vari personaggi prepararsi al peggio che, presumibilmente, riguarderà l’arrivo della Cometa di Bailey, evento celeste già manifestatosi nel quarto episodio della stagione. Qualsiasi cosa riservi la cometa a Riverdale, potrebbe portare a enormi cambiamenti per il settimo e ultimo capitolo.

Recentemente sono stati rilasciati una sinossi ufficiale dell’ultimo episodio di Riverdale, insieme ad alcune dichiarazioni dello showrunner Roberto Aguirre-Sacasa e del presidente di The CW, Mark Pedowitz, che hanno anticipato un "grande colpo di scena".

Le prime 5 stagioni di Riverdale sono disponibili su Netflix, mentre l’ultimo episodio, Chapter One Hundred and Seventeen: Night of the Comet, andrà in onda domenica 31 luglio su The CW.

Fonte: Comic Book