Riverdale 6: svelata la Sinossi della Premiere di Metà Stagione

Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Terminato l’assurdo e sconvolgente evento di “Rivervale”, che ha visto l’atteso cross-over con Le Terrificanti Avventure di Sabrina e la trasmissione del 100° episodio dello show, è tempo per Riverdale di tornare sui propri passi e di riprendere le storyline lasciate in sospeso dal finale della scorsa stagione.

La rete televisiva The CW ha infatti recentemente rilasciato la sinossi della premiere di metà annata dello show, che riprenderà le fila dallo sconvolgente cliffhanger, che aveva avuto protagonisti Betty (Lili Reinhart) ed Archie (KJ Apa), coinvolti in un’esplosione causata dal vendicativo Hiram Lodge (Mark Consuelos).

Stando infatti a quanto comunicato, mentre si diffondono le prime notizie sull'attentato a casa Andrew, Archie, Betty e Jughead (Cole Sprouse) iniziano a fare i conti con alcuni misteriosi effetti collaterali collegati proprio alla deflagrazione.

Nel frattempo, se da un lato Veronica (Camila Mendes) rimane sconvolta nell’apprendere che il padre potrebbe essere coinvolto nel terribile atto, dall'altro Cheryl (Madelaine Petsch) è consumata dal senso di colpa, credendo di aver contribuito in qualche modo all’esplosione.

Il sesto episodio della sesta stagione di Riverdale, intitolato “Chapter One Hundred and One: UNBELIEVABLE”, andrà in onda in America il prossimo 20 marzo.

Fonte: Comic Book