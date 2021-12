Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Le atmosfere surreali e gli strani e macabri avvenimenti che hanno contraddistinto le ultime vicende di Archie e compagni giungono al loro massimo apice.

La rete televisiva The CW si sta infatti preparando a rilasciare il prossimo episodio dell’amato teen drama Riverdale, e forse nessun’altra puntata è mai stata tanto importante quanto attesa.

Non solo infatti giungerà alla conclusione l’evento in cinque parti di “Rivervale”, ma con la sua trasmissione, la serie taglierà il traguardo di ben 100 appuntamenti con il pubblico.

Dopo aver quindi pubblicato le prime foto, che hanno mostrato i protagonisti con abiti ispirati ai fumetti classici di Archie, in vista della messa in onda, è stato diffuso il promo ufficiale.

Il video non fa altro che confermare i toni bizzarri e spettrali respirati fino a questo momento, anticipando inoltre l’inaspettata apparizione di un redivivo Jason Blossom (Trevor Stines).

Stando a quanto comunicato nella sinossi, Jughead (Cole Sprouse), logorato da tutti gli eventi raccapriccianti e oscuri che si sono succeduti nella cittadina, deciderà di prendere in mano la situazione, e in cerca di risposte, scoprirà la verità su Rivervale.

Il quinto episodio della sesta stagione di Riverdale, intitolato “Chapter One Hundred: The Jughead Paradox”, debutterà in America il prossimo 14 dicembre.

Fonte: Comic Book