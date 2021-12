Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 15 ore fa

Mentre gli animi dei fan scalpitano per l’atteso arrivo di Sabrina Spellman (Kiernan Shipka), il cui incontro con Archie e compagni è stato anticipato da una carrellata di immagini di recente pubblicazione, Riverdale è pronta per tagliare il suo primo grande traguardo.

Con la quinta puntata della sesta stagione, la serie non solo porterà a conclusione lo strano e sovrannaturale evento di “Rivervale”, ma trasmetterà sul piccolo schermo il suo 100° episodio.

Per celebrare l’avvenimento e mantenere allo stesso tempo quell’atmosfera surreale che ha appunto contraddistinto questa prima parte del nuovo capitolo, sembra che gli autori abbiano voluto omaggiare i fumetti originali di Archie.

Dalle foto che sono state rilasciate online, è infatti possibile vedere il cast agghindato e vestito di tutto punto per essere il più fedele possibile alle atmosfere delle avventure cartacee del giovane protagonista dalla rossa chioma e di tutto il suo corteo di amici.

Stando alla sinossi ufficiale della puntata, logorato da tutti gli strani avvenimenti che si stanno susseguendo intorno a lui, Jughead (Cole Sprouse) si metterà alla ricerca di risposte, portando alla luce la verità che si cela a Rivervale.

Il 100° episodio di Riverdale, dal titolo “Chapter One Hundred: The Jughead Paradox”, debutterà in America sulla rete The CW il prossimo 14 dicembre.

Fonte: Comic Book