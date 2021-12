Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 8 ore fa

Tante nuove immagini sono state svelate recentemente dall'emittente televisiva statunitense The CW del quarto episodio di Riverdale con l'atteso crossover con Sabrina (Kiernan Shipka) della serie TV Le Terrificanti Avventure di Sabrina.

Nelle foto c'è Sabrina al fianco di Cheryl (Madelaine Petsch) prima all’esterno e poi comodamente sedute su un divano ed è possibile vedere anche Velma (Camila Mendes).

Lo showrunner Roberto Aguirre-Sacasa, parlando della puntata, aveva recentemente dichiarato:

"L’episodio in cui c’è Sabrina è fenomenale… Si tratta di un episodio su Cheryl/Madelaine. Hanno un rapporto fantastico, sembrano così naturali… A entrambe è sembrato come se ne fosse valsa la pena aspettare e soprattutto 'Perché non l’abbiamo fatto prima?'".

La sinossi del quarto episodio annuncia:

"Mentre la cometa di Bailey passa sopra Rivervale, Cheryl (Madelaine Petsch) e Nana Rose (la guest star Barbara Wallace) rivisita le tragiche storie delle donne della famiglia Blossom nel corso degli anni. Nel frattempo, l’evento celestiale che accade una volta nella vita porta Cheryl a far arrivare un volto conosciuto a Rivervale: Sabrina Spellman (la guest star Kiernan Shipka). Nel cast della puntata ci sono anche Lili Reinhart, Camila Mendes, Cole Sprouse, Madelaine Petsch, Mädchen Amick, Casey Cott, Vanessa Morgan, Charles Melton, Erinn Westbrook e Drew Ray Tanner. James DeWille ha diretto l’episodio scritto da Arabella Anderson".

Intitolato Chapter Ninety-Nine: The Witching Hour(s), l'episodio andrà in onda su The CW martedì 7 dicembre.

