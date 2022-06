Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Mentre si attende la messa in onda del diciottesimo episodio del sesto capitolo di Riverdale, previsto per il 26 giugno, giungono le prime informazioni in merito al finale di stagione.

Il creatore della serie Roberto Aguirre-Sacasa (Le Terrificanti Avventure di Sabrina) è infatti recentemente intervenuto in merito, anticipando che la puntata in questione sarà a dir poco elettrizzante, impostando così nel giusto modo il successivo arco narrativo che farà calare il sipario sulle avventure di Archie e di tutta la gang:

“È venuto fuori durante le conversazioni con lo studio, la The CW e il presidente della rete Mark Pedowitz. Quando abbiamo ottenuto il rinnovo, anche se all'epoca non ci era stato detto che sarebbe stata l’ultima stagione, tutti noi lo abbiamo pensato. Quando io e Mark ne abbiamo parlato...è stato agrodolce. Quando infine ce l’hanno confermato, stavamo lavorando all'ultimo episodio del sesto capitolo. Si discuteva riguardo i momenti finali della puntata ed eravamo indecisi su di una conclusione a effetto o un epilogo più tranquillo. Alla fine, in vista della settima stagione, abbiamo optato per la prima scelta. È davvero eccitante”.

Il finale season è programmato per la trasmissione sulla rete The CW il prossimo 31 luglio.

Fonte: Comic Book