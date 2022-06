Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

Mentre la serie è stata una delle poche fortunate in casa The CW a venir rinnovata per un'ulteriore stagione - che sarà però la conclusiva e vedrà quindi calare il sipario sulle avventure di Archie e di tutti i suoi amici - prosegue l’attuale sesto capitolo di Riverdale con le sue atmosfere marcatamente sovrannaturali.

La rete televisiva The CW ha infatti recentemente rilasciato la sinossi ufficiale del diciottesimo episodio, intitolato Chapter One Hundred and Thirteen: Biblical, che vedrà i protagonisti alle prese con la misteriosa comparsa di alcuni oggetti religiosi lungo tutta la cittadina.

Stando infatti a quanto comunicato, mentre la gang è impegnata con la pianificazione di un evento che celebra due di loro, strane targhe bibliche si palesano per le strade di Riverdale, minacciando di rovinare il giorno speciale.

Con la minaccia di Percival Pickens (Chris O’Shea), rivelatosi come una vera e propria incarnazione del male puro, che si espande sempre più sulla città e su tutti i suoi abitanti, la situazione non potrebbe essere più complicata per i ragazzi.

In attesa quindi di poter vedere come proseguiranno gli eventi, vi ricordiamo che il prossimo appuntamento con la sesta stagione di Riverdale è fissato in America per il 27 giugno.

Fonte: Comic Book