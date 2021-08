Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 1 ora fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La cittadina di Riverdale si prepara a stendere il tappeto rosso per accogliere la sua star più famosa: come era stato infatti anticipato dalle immagini del trailer, la cantante Josie McCoy (Asleigh Murray) farà la sua apparizione nella seconda parte della quinta stagione dello show.

Il personaggio era stato visto l’ultima volta nel terzo ciclo di episodi (con una breve comparsa nella premiere della quarta annata) dove, prendendo la decisione di inseguire i propri sogni, abbandona la città e gli amici per partecipare al tour del padre.

In seguito i fan hanno potuto assistere al proseguo della sua storia grazie alla serie Katy Keene.

Il suo ritorno, accompagnato da quello delle altre Pussycats, Valerie (Hayley Law) e Melody (Asha Bromfield), e dall'apparizione di Alexandra Cabot (Camille Hyde), è previsto nella quindicesima puntata e, con la recente pubblicazione della sinossi da parte della The CW, sono trapelate alcune informazioni in più.

Stando a quanto comunicato, Josie tornerà inaspettatamente a Riverdale, a seguito della sparizione dal suo tour mondiale, svelando il reale motivo della decisione nel momento in cui si riunirà al suo storico gruppo musicale.

Nel frattempo, dopo aver ricevuto la visita della sua vecchia amica Alexandra, Veronica concluderà un affare insieme a Tabitha (Erinn Westbrook) grazie all’aiuto di Toni (Vanessa Morgan).

Il quindicesimo episodio della quinta stagione di Riverdale, dal titolo "Chapter Ninety-One: Return of the Pussycats", debutterà in America sulla rete The CW il prossimo 8 settembre.

Fonte: Comic Book