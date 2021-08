Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 1 ora fa

La terza stagione della serie TV statunitense comedy/horror What We Do in the Shadow sarà presentata in anteprima il 2 settembre su FX. Nel frattempo giungono buone notizie per i fan per il rinnovo della quarta stagione.

Nick Grad, presidente della programmazione originale di FX Entertainment, durante un’intervista per la rete televisiva ha voluto commentare con entusiasmo il rinnovo:

"I fan sembrano non averne mai abbastanza di questa serie TV e FX è pronto a soddisfare quell'appetito preparando un nuovo capitolo. I nostri ringraziamenti allo straordinario lavoro del team creativo, del cast e della troupe che continuano a migliorare in ogni stagione".

La serie TV basata sull'omonimo film del 2014 diretto da Taika Waititi e Jemaine Clement racconta le gesta notturne dei coinquilini vampiri Nandor (Kayvan Novak), Nadja (Natasia Demetriou), Laszlo (Matt Berry) e Colin Robinson (Mark Proksch) mentre navigano nel mondo moderno di Staten Island con l'aiuto del loro parente umano, Guillermo (Harvey Guillén).

La terza stagione di What We Do in the Shadow affronterà la rivelazione del finale della precedente, nel quale Guillermo si è dimostrato all’altezza, fino a quel momento, del suo segreto lignaggio di cacciatore di vampiri per difendere il suo padrone.

In questo nuovo avvio, i vampiri saranno elevati a un nuovo livello di potere e avranno a che fare con il capostipite della loro specie, con un'intrigante sirena, con i gargoyle, con un lupo mannaro e con moltissime curiosità soprannaturali.

Fonte: Comic Book