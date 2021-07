Scritto da: Matteo Rossi - Data di pubblicazione: 2 ore fa

Attenzione: questo articolo contiene spoiler

La quinta stagione di Rick and Morty ha finalmente debuttato in America e lo scorso 4 luglio è andato in onda il terzo episodio, intitolato A Rickconvenient Mort.

Come anticipato dal video della scena iniziale, pubblicato da Adult Swim, la puntata ha visto il duo composto da nonno e nipote incrociare la strada con Planetina, una supereroina ispirata a Captain Planet, protagonista di un omonimo cartone animato dei primi anni ’90.

Nel giovane Smith, che è stato recentemente scaricato da Jessica, scocca la scintilla al primo sguardo e i due iniziano a frequentarsi, nonostante la madre Beth disapprovi la relazione.

Il finale dell’episodio però rompe il romantico idillio e, dopo aver assistito ad una violenta strage perpetrata dalla sua nuova fidanzata, Morty decide di chiudere la loro storia, e in una scena carica di forti emozioni, viene consolato proprio dalla madre.

I fan hanno subito inondato Twitter con una serie di messaggi in cui mostravano tutto il proprio dispiacere per la triste sorte riservata al giovane protagonista.

Man… Morty can never have a good life man 😔🥲 #rickAndMorty pic.twitter.com/LyZne6pkpX — Brian (@LoftierExponent) July 5, 2021

Sperando le vicende inizino finalmente a girare per lo sfortunato Morty, vi ricordiamo che la nuova puntata dello show andrà in onda il prossimo 11 luglio, e se desiderate avere una piccola anticipazione, vi consigliamo di dare un’occhiata al video promozionale pubblicato.

Fonte: Comic Book