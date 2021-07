Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 15 ore fa

La quinta stagione di Rick and Morty, attualmente in onda su Adult Swim, ha presentato episodi totalmente diversi l'uno dall'altro - sia in termini di tono che in termini di trama. Mentre il secondo episodio è stato in gran parte disconnesso da Morty, il primo e il terzo hanno qualcosa in comune: entrambi hanno coinvolto la potenziale vita amorosa di Morty, e sembra che questo thread coinvolgerà anche il prossimo quarto episodio.

Nel corso della serie abbiamo visto Morty alle prese con desideri sessuali e infatuazioni romantiche, e tutto questo arriva al suo culmine con il promo per il prossimo episodio che non solo lo vede passare più tempo con sua madre (il che ha senso dato il finale del terzo episodio) ma potenzialmente trovare un po' di conforto in un posto inaspettato.

Tune into @adultswim on Sunday, July 11th at 11:00 PM to catch the next brand new episode of #RickandMorty Season 5, "Rickdependence Spray"! pic.twitter.com/hf2OhGr06v — [swimpedia] (@swimpedia) July 5, 2021

L'episodio 4 della quinta stagione di Rick and Morty, intitolato Rickdependence Day, sarà presentato in anteprima domenica 11 luglio su Adult Swim.

