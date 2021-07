Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 04 luglio 2021

Dopo vari video crossover, in queste ore Rick and Morty ha pubblicato la scena di apertura del terzo episodio della quinta stagione, che sarà rilasciato nella giornata di oggi. I primi due episodi della stagione erano molto diversi l'uno dall'altro, e hanno completamente stravolto le aspettative che i fan dopo il finale della quarta stagione: ora è ancora più difficile prevedere cosa potrebbe succedere!

Come indizio su cosa succederà, Adult Swim ha condiviso i primi minuti del prossimo terzo episodio su YouTube. Come vi avevamo anticipato, Rick e Morty si imbatteranno presto in una parodia molto di Captain Planet, chiamata Planetina.

Intitolato A Rickconvenient Mort, i primi istanti del terzo episodio mostrano Morty che improvvisamente si innamora di Planetina dopo che lei salva una città da un cattivo che ricorda la serie animata Captain Planet e i Planeteers degli anni '80.

Fonte: Comic Book