Rick and Morty 5: il nuovo Video Crossover Godzilla vs. Kong

Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 01 luglio 2021

Rick and Morty ha già rilasciato numerosi brevi video fondendo il mondo della famiglia Smith con altre proprietà e generi nel mondo della cultura pop. In queste ultime ore è stato rilasciato un nuovo video che mette il team nonno/nipote nei panni di Godzilla e Kong, per onorare il loro recente crossover. Godzilla vs. Kong rimane uno dei più grandi successi dell'anno, uscito all'inizio di quest'anno come l'ultimo ingresso nel MonsterVerse di Legendary Pictures, dandoci una vittoria definitiva tra le due bestie giganti.

Mentre Rick e Morty devono ancora affrontare ufficialmente il terrore combinato di Godzilla e Kong nella loro serie, questo ultimo video mostra - in un modo esilarante - come si sarebbe svolta la battaglia se Rick and Morty si fosse fuso con i mostri più famosi che il mondo abbia mai visto.

Fonte: Comic Book