Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 28 giugno 2021

Rick and Morty è finalmente tornato con una nuova stagione, e di recente Adult Swim ha condiviso un incredibile crossover con Il mio vicino Totoro dello Studio Ghibli. Il network americano ha fatto le cose ancora più grande questa volta: oltre a dare vita a una campagna promozionale grandiosa per la premiere da poco rilasciata, ha prodotto alcuni crossover fantastici e inaspettati per l'occasione.

Ora Adult Swim ha dato a Rick and Morty un altro divertente restyling con una nuova versione che immagina i due protagonisti all'interno del mondo di Il mio vicino Totoro dello Studio Ghibli.

Totoro Rick and Morty. pic.twitter.com/ZpgkT7Gon4 — Adult Swim France (@AdultSwimFrance) June 27, 2021

Fonte: Comic Book