Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 12 ore fa

Prima di tornare nel Marvel Cinematic Universe con Thor: Love and Thunder, il premio Oscar Taika Waititi presenterà il suo nuovo progetto Reservation Dogs. Co-creata con Sterlin Harjo, la serie TV seguirà quattro adolescenti indigeni nelle zone rurali dell'Oklahoma.

Reservation Dogs è stato girato a Okmulgee, e segna una "svolta" per la rappresentazione indigena davanti alla telecamera. Secondo un comunicato stampa della rete, "ogni scrittore, regista e personaggio principale nello show è indigeno. Questo team creativo unico nel suo genere racconta una storia che risuona con loro e le loro esperienze vissute - e invita il pubblico in un mondo sorprendentemente familiare e divertente".

La sinossi ufficiale dello show recita: "Bear Smallhill (D'Pharaoh Woon-A-Tai) è destinato a essere un guerriero e un leader. L'unico problema è che non è un buon combattente, e la banda non lo considera davvero il capo. Ma con i consigli di una discutibile guida spirituale, potrebbe arrivarci. Elora Danan (Devery Jacobs) potrebbe essere la vera leader del gruppo, ma è così concentrata sull'andare in California e così ignara del proprio potere, che spesso non riesce a vedere la bellezza e la bontà in se stessa e intorno a lei. La dura Willie Jack (Paulina Alexis) è il cuore pulsante del gruppo. È sempre alla ricerca del suo equipaggio. Nel frattempo, Cheese (Lane Factor) è il gentile e tranquillo ride-or-die che è così disposto ad andare d'accordo con il gruppo che non si ferma mai a considerare quali potrebbero essere i suoi sogni. Un anno fa, Daniel, il quinto membro del gruppo, è morto. Lottando per dare un senso alla perdita, i restanti quattro incolpano la riserva, la sua povertà e la sua capacità di schiacciare lo spirito. Decidono di onorare Daniel perseguendo il suo sognano di arrivare in California da soli. Per riuscirci, dovranno risparmiare abbastanza denaro, schivare costantemente l'ossessionato dalla cospirazione Lighthorseman "Big" (Zahn McClarnon) e sopravvivere a una guerra tra bande contro una banda rivale molto più dura, guidata dall'enigmatica Jackie (Elva Guerra)".

Reservation Dogs sarà presentato in anteprima su FX su Hulu il 9 agosto.

Fonte: Comic Book