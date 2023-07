Scritto da: Giorgio Mele - Data di pubblicazione: 55 minuti fa

Nelle scorse ore FX ha pubblicato il trailer ufficiale della terza e ultima stagione di Reservation Dogs, che vedrà i giovani protagonisti bloccati a Cali, e devono trovare la strada per tornare a casa. Dopo essere tornata a Okern, Elora considera l'idea del college, Bear si imbatte in un teorico della cospirazione di nome Maximus (Graham Greene), Willie Jack è più interessato a guarire la sua comunità e Cheese, beh, vive ancora con sua nonna che non è sua nonna. Nel frattempo, zie, zii e anziani esplorano il loro passato e cercano di guarire vecchie ferite.

Lodato come una svolta nella rappresentazione indigena in televisione, nelle sue prime due stagioni Reservation Dogs è arrivato nelle migliori liste di fine anno di oltre 180 critici, è stato premiato come programma televisivo AFI dell'anno per due anni consecutivi e ha vinto due Independent Spirit Awards, un Gotham Award e un Peabody Award.

Lo spettacolo è stato tra i 7 programmi riconosciuti nel 2022 dalla Television Academy come parte dei suoi Television Academy Honors, mettendo in mostra programmi eccezionali e i loro produttori che hanno sfruttato il potere della televisione per alimentare il cambiamento sociale.

Nato dai creatori Sterlin Harjo e Taika Waititi, lo spettacolo segue le gesta di Elora Danan (Devery Jacobs), Bear Smallhill (D'Pharaoh Woon-A-Tai), Willie Jack (Paulina Alexis) e Cheese (Lane Factor), quattro adolescenti indigeni nell'Oklahoma rurale.

La terza stagione di Reservation Dogs debutterà il 2 agosto su FX su Hulu.

Fonte: Deadline