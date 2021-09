Reservation Dogs 2 ci sarà! Rinnovata la Serie TV targata FX

Scritto da: Emilio De Chiara - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Con appena cinque episodi all’attivo, FX ha già rinnovato per una seconda stagione Reservation Dogs, la nuova serie comedy dei co-ideatori e produttori esecutivi Sterlin Harjo e Taika Waititi. In un comunicato stampa, Nick Grad, presidente della programmazione originale per FX Entertainment, ha confermato la notizia, rivelando che la seconda stagione debutterà nel 2022 in esclusiva su FX su Hulu. La prima stagione di Reservation Dogs ha una valutazione del 100% su Rotten Tomatoes dopo 33 recensioni, e ha ottenuto l’ambito marchio “Certified Fresh” (raro per uno show televisivo). L’episodio finale della prima stagione è programmato per il 20 settembre.

In una dichiarazione, Grad ha detto:

“Non vedevamo l’ora di condividere Reservation Dogs con il pubblico, e siamo entusiasti del fatto che gli spettatori sembrano amarlo quanto noi. Siamo felici che il rinnovo sia arrivato così presto. Sterlin Harjo ha realizzato la sua visione creativa, collaborando con Taika Waititi e con il resto del team creativo, il brillante cast e la troupe per creare una delle migliori comedy televisive e un’innovativa vetrina di rappresentazione e di talento grezzo”.

Reservation Dogs è stato girato in Okmulgee, Oklahoma, e segna una “svolta” per la rappresentazione indigena davanti la telecamera e dietro le quinte. Secondo un comunicato stampa della rete, “ogni sceneggiatore, regista ed ogni personaggio ricorrente della serie è Indigeno. Questo innovativo team creativo racconta una storia che risuona con loro e con le loro esperienze di vita – ed invita il pubblico in un mondo sorprendentemente familiare e divertente”.

Una descrizione ufficiale della serie recita:

“’Bear Smallhill’ (D’Pharaoh Woon-A-Tai) è destinato ad essere un guerriero ed un leader. L’unico problema è che la sua gang non pensa davvero che il leader sia lui. Ma con la guida di un discutibile spirito guida, potrebbe diventarlo. ‘Elora Danan’ (Devery Jacobs) potrebbe essere la vera leader del gruppo. Ma è così concentrata sull’arrivare in California, e così ignara del suo potere, che spesso non riesce a vedere la bellezza e la bontà in sé stessa e intorno a lei. La ragazza tosta e saccente ‘Willie Jack’ (Paulina Alexis) è il cuore pulsante del gruppo. Si prende sempre cura dei suoi amici. ‘Cheese’ (Lane Factor) è mite e tranquillo, ma pronto a qualsiasi cosa, ed è così disposto a seguire il gruppo che non si ferma mai per considerare quali potrebbero essere i suoi sogni”.

Prodotta da FX Productions, Reservation Dogs vede come protagonisti D’Pharaoh Woon-A-Tai, Devery Jacobs, Paulina Alexis e Lane Factor; i produttori esecutivi sono Sterlin Harjo, Taika Waititi e Garrett Basch (What We Do in the Shadows, The Night Of).

Fonte: Comic Book