Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Dopo il recente debutto della seconda stagione, avvenuto lo scorso agosto su Hulu, FX ha annunciato che Reservation Dogs tornerà per un terzo lotto di episodi. La notizia non stupisce, dato il successo riscosso dai primi due capitoli - che attualmente hanno ottenuto un 99% su Rotten Tomatoes.

"Reservation Dogs continua la sua straordinaria corsa con critici, fan e premi che riconoscono la singolare brillantezza della serie creata da Sterlin Harjo e Taika Waititi", ha affermato Nick Grad, presidente della programmazione originale di FX. "FX è orgogliosa di unirsi ai nostri partner di Hulu per ordinare una terza stagione con il cast straordinario e tutti gli artisti che offrono uno degli spettacoli più originali, coinvolgenti e divertenti della televisione".

"Non potrei essere più orgoglioso di questo spettacolo che ho creato con il mio amico Taika Waititi", ha scritto Sterlin Harjo in una nota. "È nato da una conversazione nella cucina di Taika e ora si è fatto strada nella vita delle persone in tutto il mondo. L'amore per la stagione 2 è stato eccezionale. Grazie a FX per aver ordinato la stagione 3, entusiasta di portarvi altre risate e amore".

Fonte: Comic Book