Da What We Do in the Shadows a Thor: Ragnarok, il lavoro di Taika Waititi ha sempre un'identità unica quanto sorprendente, e sembra che il suo ultimo progetto non sia da meno.

Questa volta, Waititi collabora con il regista indigeno Sterlin Harjo per Reservation Dogs, una storia spiritosa e sovversiva che segue quattro adolescenti indigeni mentre fanno di tutto per arrivare dall'Oklahoma alla California.

La nuova serie TV targata FX sarà rilasciata a breve, quindi, ecco tutte le informazioni sullo spettacolo inedito!

La trama

Oltre a raccontare la storia di un gruppo di adolescenti trasformati in ladri, Reservation Dogs approfondisce a dovere le caratteristiche dei suoi personaggi. Bear, ad esempio, è il leader del suo gruppo, ma è spesso soppiantato da Elora. Nonostante ciò, cerca di migliorarsi con l'aiuto di una sorta di guida spirituale. Allo stesso modo, Elora è così risoluta che non si rende conto del suo ruolo nel gruppo - composto inoltre da Willie Jack e Cheese, il seguace eccessivamente devoto.

I quattro decidono di dedicarsi a una serie di rapine dopo che il loro quinto membro, Daniel, muore in un incidente. Sebbene i loro lavori siano piccoli, sperano di guadagnare abbastanza per raggiungere la California. Sfortunatamente, sono spesso intrappolati dalle circostanze misere della riserva. Riusciranno a superare queste barriere e riuscire nel loro obiettivo?

La sinossi ufficiale dello show recita: "Bear Smallhill (D'Pharaoh Woon-A-Tai) è destinato a essere un guerriero e un leader. L'unico problema è che non è un buon combattente, e la banda non lo considera davvero il capo. Ma con i consigli di una discutibile guida spirituale, potrebbe arrivarci. Elora Danan (Devery Jacobs) potrebbe essere la vera leader del gruppo, ma è così concentrata sull'andare in California e così ignara del proprio potere, che spesso non riesce a vedere la bellezza e la bontà in se stessa e intorno a lei. La dura Willie Jack (Paulina Alexis) è il cuore pulsante del gruppo. È sempre alla ricerca del suo equipaggio. Nel frattempo, Cheese (Lane Factor) è il gentile e tranquillo ride-or-die che è così disposto ad andare d'accordo con il gruppo che non si ferma mai a considerare quali potrebbero essere i suoi sogni. Un anno fa, Daniel, il quinto membro del gruppo, è morto. Lottando per dare un senso alla perdita, i restanti quattro incolpano la riserva, la sua povertà e la sua capacità di schiacciare lo spirito. Decidono di onorare Daniel perseguendo il suo sognano di arrivare in California da soli. Per riuscirci, dovranno risparmiare abbastanza denaro, schivare costantemente l'ossessionato dalla cospirazione Lighthorseman "Big" (Zahn McClarnon) e sopravvivere a una guerra tra bande contro una banda rivale molto più dura, guidata dall'enigmatica Jackie (Elva Guerra)".

Il cast

La nuova serie TV FX vedrà:

Elva Guerra - Jackie

- Jackie Sarah Podemski - Rita

- Rita Matty Cardarople - Ansel

- Ansel D'Pharaoh Woon-A-Tai - Bear

- Bear Devery Jacobs - Elora Danan

- Elora Danan Paulina Alexis - Willie Jack

- Willie Jack Lane Factor - Cheese

- Cheese Unegvugugu Amoadewehi - White Owl

- White Owl Connor Bock - Thug

- Thug Funny Bone - Mekko

- Mekko Damon Carney - Marion

Basato sull'esperienza di Harjo, un indegeno dell'Oklahoma, il cast principale (e gran parte dello staff) di Reservation Dogs è composto principalmente da indigeni locali. I quattro personaggi principali dello show ritraggono un gruppo di adolescenti ribelli che diventano ladri per recarsi in California.

Bear Smallhill, Elora Danan, Willie Jack e Cheese gestiranno una serie di piccole rapine mentre affrontano una serie di problemi sociali e culturali tipici della loro zona natia.

Anche dietro la telecamera, degli 800 posti di lavoro creati dalla produzione dello spettacolo, molti sono stati occupati da nativi, inclusi scrittori e registi.

Ogni personaggio regular della prima stagione è indigeno.

Il trailer e la data di uscita

Reservation Dogs sarà rilasciato su FX su Hulu il 9 agosto.