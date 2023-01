Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 7 ore fa

Dopo aver svelato alcune immagini e il periodo di uscita della seconda stagione di Good Omens, arrivano nuovi aggiornamenti da Neil Gaiman riguardo all'atteso trailer. Le riprese del nuovo lotto di episodi sono iniziate a ottobre 2021 e si sono concluse a marzo 2022, con la serie TV attualmente in post-produzione.

Gaiman ha recentemente risposto ai fan che chiedono perché non sia ancora stato rilasciato un trailer. "Ok, sono solo io o ci vorranno eoni per vedere un trailer?", chiede il fan. La risposta di Gaiman non si è fatta attendere:

"Sei solo tu. Ma se ti può consolare, è stato peggio per The Sandman. Non abbiamo rilasciato il trailer fino a quando non è stato il momento di farlo, a quel punto le persone su Twitter stavano già affermando che era stato segretamente cancellato. La seconda stagione di Good Omens non uscirà fino all'estate. Se pubblichiamo un trailer ora, avremo almeno 6 mesi di persone sconcertate dal fatto che la stagione non sia ancora uscita. A volte pubblichi un trailer in anticipo. Doctor Who ha ha appena pubblicato un trailer con undici mesi di anticipo. Ma questo serve a molte funzioni, soprattutto ripristinando la fiducia nel nuovo-vecchio team di Russell T Davies e David Tennant".

Good Omens tornerà con la seconda stagione su Prime Video questa estate.

Fonte: Screen Rant