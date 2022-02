Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 15 minuti fa

La nuova serie TV basata sui libri Piccoli Brividi è stata segnalata per la prima volta come in lavorazione nell'aprile 2020, e ora Disney+ ha dato allo spettacolo un ordine di 10 episodi.

Lo spettacolo seguirà un gruppo di cinque liceali che scatenano forze soprannaturali sulla loro città, e dovranno lavorare tutti insieme - grazie e nonostante le loro amicizie, rivalità e il loro passato - per salvarla, imparando molto sul proprio segreti adolescenziali dei genitori nel processo.

Nick Stoller e Rob Letterman saranno sceneggiatori e produttori esecutivi dello show, di cui Letterman dirigerà il primo episodio. Lo spettacolo sarà prodotto da Sony Pictures Television Studios.

Pubblicato da Scholastic, Piccoli Brividi è una delle serie di libri più vendute di tutti i tempi. Sono attualmente in stampa oltre 400 milioni di copie in lingua inglese, oltre a edizioni internazionali in 32 lingue. Ad oggi, ci sono più di 200 libri in totale tra serie principale e vari spin-off correlati.

Lo spettacolo Disney+ è ora la seconda serie live-action di Piccoli Brividi ad essere trasmessa. La prima versione è andata in onda per quattro stagioni, 74 episodi tra il 1996 e il 1998. Quello spettacolo era una serie antologica in cui ogni episodio era basato su un libro della catena.

Fonte: Variety