Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 5 ore fa

Il dramma basato sul popolare personaggio della narrativa poliziesca degli anni '30 creato da Eric Stanley Garner, Perry Mason, ha aggiunto quattro nuovi membri al cast alla sua prossima seconda stagione: Sean Astin (Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere, Stranger Things), Tommy Dewey (Casual), Paul Raci (Sound of Metal) e Jen Tullock (Before You Know It). Inoltre, Shea Wingham (Boardwalk Empire), già membro del cast principale della prima stagione dello show, tornerà in veste ricorrente.

I sopracitati si aggiungono ai già precedentemente annunciati Katherine Waterston, Jon Chaffin, Hope Davis, Fabrizio Guido, Peter Mendoza, Onohoua Rodriguez e Jee Young Han.

Sean Astin sarà Sunny Gryce, l'incarnazione del fallimento del Sogno Americano e nuovo cliente di Perry e Della.

Tommy Dewey sarà Brooks McCutcheon, il rampollo della famiglia petrolifera più ricca di Los Angeles. È affascinante e desideroso di mettersi alla prova. Si chiede costantemente se possiede il talento per arrivare dove è arrivato il padre.

Paul Raci sarà Lydell McCutcheon, un personaggio di potere e che ha creato la sua fortuna grazie a dei vasti giacimenti petroliferi della città. Lydell ha generato sia un impero redditizio che un figlio ambizioso incapace di comandarlo.

Jen Tullock sarà Anita St. Pierre, una sceneggiatrice di successo, donna che è riuscita a far conoscere il suo nome in un mondo di soli uomini. Elegante, sicura di sé e spiritosa, Anita si imbatte nel mondo di Della e le mostra un lato della vita e dell'amore che le è mancato.

Shea Whigham riprenderà il ruolo di Pete Strickland, che ha un rapporto fraterno con Perry e un comportamento allegramente sbarazzino che conquista amici e influenza le damigelle. Ora che lavora per l'ufficio del procuratore distrettuale, il rapporto di Strickland con Perry sarà teso poiché si troveranno ai lati opposti del caso di questa stagione.

Fonte: Variety