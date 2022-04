Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 14 ore fa

L'acclamato sceneggiatore della serie TV Loki, Michael Waldron, che dovrebbe scrivere il nuovo film degli X-Men, ha anticipato dei dettagli per la prossima stagione dello show con protagonista Tom Hiddleston.

In un'intervista promozionale, l’autore ha anticipato le connessioni tra Loki e il sequel di Doctor Strange, scherzando sul fatto che scrivere così tante trame basate sul Multiverso ti porta a tenere nel cassetto una scorta di aspirina per il mal di testa:

"A questo punto sospetto che perfino i miei mal di testa siano in qualche modo interconnessi tra loro. Voglio dire, in questa saga tutto è connesso e tutto comunque riesce a reggersi sulle proprie gambe. In un grande universo, ogni cosa esiste per sé ma allo stesso tempo ha un effetto su qualcos'altro. Sicuramente, per quanto riguarda il MCU, sarai in grado di goderti maggiormente il nuovo capitolo di una storia se hai già visto il capitolo precedente. Ma ogni volta l'obiettivo è quello di creare una storia che sia bella di per sé, che sia autosufficiente, che non abbia bisogno di fare affidamento su altre storie".

Inoltre, Waldron è convinto che la seconda stagione possa superare la prima:

"Con questa fantastica troupe mi aspetto che si veda qualcosa di ancora più bello nella prossima stagione. Sai, penso che entreranno e faranno quello che fanno tutti in questo progetto, che è elevare, sai?".

Infine, Waldron, in una precedente intervista, ha rivelato che c'erano in ballo un sacco di finali diversi da quello che abbiamo visto.

La prima stagione di Loki è disponibile su Disney+.

Fonte: Comic Book