Scritto da: Alessandra Motisi - Data di pubblicazione: 6 ore fa

Loki ha concluso una magnifica prima stagione la scorsa estate, e i fan non vedono l'ora di sapere cosa accadrà negli episodi successivi. A tal proposito, sembra che ci fossero numerosi finali per la prima stagione di Loki: Michael Waldron, che ha creato la serie TV di Disney+, ha rivelato che c'erano in ballo un sacco di finali diversi da quello che abbiamo visto. Quando gli è stato chiesto se il finale della serie fosse inizialmente diverso, il regista ha rivelato che lo era:

"Un milione di finali diversi. C'è sempre un finale diverso. Ma c'era il finale di stagione originale, che immagino conoscerò solo io. È fantastico. Molto di quel lavoro è stato svolto insieme a Eric Martin, che era lì sul set".

I registi di Moon Knight Aaron Moorhead e Justin Benson saranno al timone della seconda stagione di Loki, e la coppia ha recentemente discusso esattamente del motivo per cui hanno scelto di entrare nel progetto:

"Penso che la cosa più importante di Loki sia solo che in realtà è molto simile a Moon Knight, dove non c'è motivo di farlo se non sarà qualcosa di nuovo e fresco. È divertente, sembra che la Marvel sia disposta a lasciar perdere tutto a meno che non sia qualcosa di inaspettato. Come con Moon Knight. In qualche modo possiamo fare quello che vogliamo. E tutti alla Marvel, come noi, sono davvero entusiasti quando viene presentato l'imprevisto. Ovviamente speriamo anche che gli spettatori si sentano allo stesso modo, e porteremo tutto questo a Loki".

Fonte: Comic Book