Scritto da: Erica Villa - Data di pubblicazione: 3 ore fa

Prime Video ha finalmente annunciato la data di uscita di Paper Girls, serie TV tratta dal fumetto di Brian k. Vaughan e Cliff Chiang.

In Italia Paper Girls è stata pubblicata da BAO Publishing in 6 volumi.

Nel nuovo spettacolo conosceremo le protagoniste Mac Coyle (Sofia Rosinsky), Tiffany Quilkin (Camryn Jones), KJ Brandman (Fina Strazza) e Erin Tieng (Riley Lai Nelet), con Ali Wong che interpreterà la versione adulta di Erin.

Paper Girls segue la storia di quattro ragazze appena dodicenni che, mentre distribuiscono giornali la mattina dopo la notte di Halloween del 1988, si ritrovano accidentalmente coinvolte in uno scontro tra fazioni di viaggiatori del tempo, che cambierà le loro sorti per sempre. Catapultate nel futuro (nel 2019), le ragazze dovranno trovare un modo per tornare nel passato, dovendo fare i conti con le loro versioni adulte. Pur comprendendo a malincuore che il loro futuro è molto diverso da quello che si aspettavano, dovranno superare le loro differenze e imparare a fidarsi l'una dell'altra e di loro stesse, rimanendo unite il più possibile.

Parlando del nuovo spettacolo, uno dei due registi ha dichiarato:

"Queste giovani attrici sono alcune delle migliori che io abbia mai visto; se non avete mai sentito parlare di Paper Girls, se non conoscete il fumetto, allora è il momento di guardare la serie TV. Sono certo che lo amerete, anche se siete fan sfegatati del fumetto. Le ragazze andranno in posti insoliti, che non avremmo mai potuto presentare attraverso i fumetti, e ci saranno anche nuove minacce".

Nel caso in cui ve lo foste persi, qui il recente teaser trailer rilasciato dalla piattaforma.

Paper Girls sarà rilasciata su Prime Video il 29 luglio.

Fonte: Comic Book