Ozark 4: Rilasciato un Video Anteprima della Stagione Finale

Scritto da: Noa Persiani - Data di pubblicazione: 10 ore fa

Il colosso dello streaming Netflix, durante l'evento TUDUM, ha rilasciato un teaset trailer che dona un primo sguardo alla quarta stagione stagione della serie TV di successo Ozark.

Creato da Bill Dubuque e Mark Williams, lo show è un emozionante dramma segue il viaggio della famiglia Byrde dalla loro normale vita suburbana di Chicago alla loro pericolosa impresa criminale nel Missouri Ozarks. La serie TV esplora il capitalismo, le dinamiche familiari e la sopravvivenza.

Dal video svelato in esclusiva, si evince che le avventure per la famiglia Byrde non sono certo finite. Alla fine della clip, inoltre, viene anche annunciato che la quarta stagione sarà divisa in due parti, le quali saranno disponibili per gli abbonati Netflix dal prossimo anno, per cui ci sarà ancora da attendere un bel po’ di tempo prima di scoprire come si concluderanno le torbide vicende della famiglia Byrde.

L'ultima stagione sarà appunto composta da quattordici episodi in anteprima in due parti, sette episodi ciascuna, e segnerà il capitolo finale del viaggio della famiglia Byrde dalla vita suburbana di Chicago alla loro impresa criminale.

I protagonisti della quarta stagione saranno Jason Bateman, Laura Linney, Julia Garner, Sofia Hublitz, Skylar Gaertner, Charlie Tahan, Jessica Frances Dukes, Veronica Falcón e Ali Stroker.